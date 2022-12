The Drake. Storie di circuiti, corse e icone alla fondazione Zoli

La F2001 di Michael Schumacher, la gabardina di Enzo Ferrari. Sono due degli ingredienti di maggior appeal dell’appuntamento organizzato dalla Fondazione Zoli a Forlì per il convegno intitolato “The Drake. Storie di circuiti, corse e icone”.

L’appuntamento è per il 4 dicembre, alle 17.00 a Forlì, ed è di quelli imperdibili e non solo per gli appassionati di automobilismo. In quell’occasione, infatti, DZ Engineering, ha riunito intorno al tavolo del talk “The Drake. Storie di circuiti, corse e icone” alcuni dei più prestigiosi esperti e divulgatori del mondo del Motorsport, pronti a raccontare, come recita il titolo dell’evento, alcune delle pagine più significative e curiose della storia delle corse, sullo sfondo della straordinaria figura di Enzo Ferrari.

Nella sede della Fondazione Dino Zoli di Viale Bologna 288, saranno protagonisti, dell’atteso convegno, i giornalisti Pino Allievi e Leo Turrini, Gian Carlo Minardi , fondatore del celebre Team Minardi e presidente del CdA di “Formula Imola”, la società che gestisce l’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola e l’Ing. Luigi Mazzola, per oltre vent’anni in Ferrari Gestione Corse con vari ruoli di ricerca e sviluppo. E, ancora, il fotografo Flavio Mazzi, le cui foto sono state oggetto di una mostra, organizzata da DZ Engineering e Fondazione Dino Zoli, a Singapore durante il Gran Premio di F1, e il vignettista Giorgio “Matitaccia” Serra.

Moderati dal giornalista sportivo Michele Mambelli, voce da anni anche del Ferrari Challenge, si affiancheranno al padrone di casa, Dino Zoli, imprenditore che grazie a una buona dose di coraggio e intraprendenza ha saputo, in 50 anni, portare il Gruppo Dino Zoli a diventare punto di riferimento aziendale a livello mondiale e a Roberto Grilli, General Manager di DZ Engineering.

“Ho sempre fatto dell’arte e della cultura, della promozione dei giovani e del territorio, dell’attenzione all’ambiente e al sociale, insieme alla ricerca e all’innovazione, i tratti distintivi della cultura d’azienda del nostro gruppo – racconta Dino Zoli –. Quello che celebreremo il 4 dicembre è uno dei significativi appuntamenti che abbiamo voluto organizzare per abbracciare il nostro modo di essere da 50 anni ed esaltare la passione per le auto da corsa e per il mondo Ferrari in particolare. Una passione che ci ha portato in questi anni non solo a realizzare e gestire tutto l’impianto di illuminazione del circuito di Singapore con la nostra divisione aziendale DZ Engineering, ma anche ad attorniarci di alcune bellezze iconiche del circus del Motorsport, a partire dalla Ferrari F1 2001 di Michael Schumacher fino alla “gabardina” di Enzo Ferrari, che saranno esposte in Fondazione in quest’occasione. Grazie al prestigioso parterre di ospiti che abbiamo coinvolto e che ringrazio per la cortese disponibilità che ci onora, potremo rivolgere uno sguardo attento, competente ed emozionante su tanti aspetti del mondo delle corse e su tutto ciò che gli ruota intorno”.

Certo non mancheranno gli argomenti e i temi da approfondire in Fondazione Dino Zoli, che come detto verrà ulteriormente impreziosita dalla esposizione anche della Ferrari F1 2001 con cui Michael Schumacher, campione mondiale uscente, si confermò iridato conquistando nove vittorie che contribuirono in modo determinante alla conquista anche del titolo costruttori. Un altro cimelio storico esposto a Forlì sarà la gabardina di Enzo Ferrari, il soprabito da cui il Drake si separava raramente, datato 1947, conservato in un sottotetto a San Venanzio per oltre 50 anni e recentemente acquistato all’asta da Dino Zoli.

Ultimo ma non ultimo, fari accesi, e non solo in senso simbolico, sul circuito di Marina Bay, che dalla prima edizione in notturna del GP di Singapore nel 2008 è illuminato grazie alla DZ Engineering, divisione appartenente al DZ Group Holding, una delle poche aziende sul panorama internazionale in grado di progettare e sviluppare tutti gli impianti tecnologici richiesti sui circuiti di qualsiasi categoria e grado. E proprio la DZ Engineering, insieme alla Fondazione Zoli, ha voluto raccontare l’evoluzione del GP di Singapore attraverso le immagini di Flavio Mazzi, raccolte in una mostra fotografica “Twelve Years of Lights and Racing in the Lion City”, che dopo essere stata esposta a The Arts House e anche presso l’Ambasciata italiana a Singapore in occasione dell’ultimo Gran Premio, sarà proposta nella sede della Fondazione, con inaugurazione nella giornata del 4 dicembre. Curata da Nadia Stefanel, direttrice della Fondazione Dino Zoli, la mostra racconta e illustra, attraverso immagini suddivise in pannelli, l’appassionante storia della prima gara notturna di Formula 1 dal 2008 al 2019. L’autore è il fotografo modenese Flavio Mazzi, diventato, nell’arco di quattro decenni, uno dei fotografi più noti nel mondo della Formula 1. Il suo archivio di immagini comprende oltre 450 Gran Premi di Formula 1, lanci di team, eventi esclusivi e molti altri dettagli sulle corse. Il board di DZ Engineering ha scelto queste immagini proprio perché descrivono tutti i momenti salienti della competizione automobilistica attraverso piloti, auto, team e premi e perché mostra anche i retroscena dell’evento con scatti più intimi del complesso mondo che ruota intorno alla gara stessa, fatto anche di operai, fotografi, marescialli e pubblico.