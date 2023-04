Dalla Formula 1 alle Hypercar, il passo è breve. Arriva anche Kvyat in Lamborghini

L’ex pilota di Formula Uno Daniil Kvyat si unisce ai Factory Driver di Lamborghini Squadra Corse. Questa stagione Daniil Kvyat sarà impegnato nel ruolo di test driver del nuovo prototipo LMDh Lamborghini in fase di sviluppo, nell’attesa del suo debutto in gara nei campionati WEC e IMSA con il team Lamborghini Iron Lynx a partire dal 2024.

Il Mondiale Wec con le sue hypercar e l’abboffata di case ufficiali, sta diventando terreno di caccia per quei piloti che dopo assaggiato la Formual 1 non riscono più a trovare un sedile nella massima serie. Più per mancanza di sponsor che di talento. è capitato al nostro Giovinazzi salito a bordo dell’avventura con la Hypercar Ferrari (La Hypercar Ferrari pronta alla sfida di Portimao) e ora ecco Daniil Kvyat, il russo di Roma che dopo 110 presenze e tre podi tra Toro Rosso, Red Bull e Alpha Tauri a 28 anni si unisce agli altri tre piloti ufficiali Lamborghini annunciati per il progetto LMDh: Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli e Romain Grosjean (Grosjean torna in pista con la Lamborghini).

Daniil Kvyat, residente a Roma fin dall’infanzia, debutta sulle monoposto con cui ha conquistato il titolo della Formula Renault Alps nel 2012 e l’anno successivo quello della GP3 Series. Il suo esordio in gara in Formula 1 risale al 2014, con la Toro Rosso. Ha disputato un totale di 110 Gran Premi, ottenendo come migliore risultato un secondo posto in Ungheria nel 2015, a cui ha poi aggiunto altri due podi in Cina e in Germania nel 2016 e 2019. Nel 2018 è stato collaudatore Ferrari al simulatore. La sua ultima stagione in Formula 1 risale al 2020 con l’AlphaTauri, la nuova denominazione della Toro Rosso dove era tornato dopo esser stato fatto rutalmente fuori dalla Red Bull che gli aveva preferito Verstappen. Come dare torto a Marko e Horner? Impossibile.

Certo che Max sembra proprio avercela con il povero Daniil: Max ce l’ha proprio con Kvyat: gli ha soffiato pure la fidanzata Kelly Piquet

“Sono molto felice di essere entrato a far parte di Lamborghini Squadra Corse, è un grande onore per me. Lamborghini è un brand italiano molto conosciuto con una grande storia nel mondo automobilistico ed essendo io cresciuto in Italia questo rappresenta per me ulteriore motivo di orgoglio. Speriamo di raggiungere tanti obiettivi insieme, ringrazio della fiducia riposta in me e non vedo l’ora di iniziare a lavorare al progetto LMDh”.

Daniil Kvyat

Quest’anno Daniil Kvyat è schierato dal team PREMA Racing nel Mondiale FIA WEC, nella competitiva categoria LMP2, in equipaggio con Mirko Bortolotti, Factory Driver Lamborghini e la francese Doriane Pin, tra le pilotesse del progetto Iron Dames.