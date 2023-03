Formula 1 2023: pronostici e previsioni. Le 10 domande

Si parte. Accendete i motori. Dieci domande secche sulla stagione di Formula 1 che scatta in Bahrain.

Chi vincerà il mondiale?

Oggi la Red Bull di Verstappen sembra senza rivali. Dopo una stagione da 17 vittorie ha migliorato ancora la monoposto. Max non sbaglia più e non si lascia ingolosire sapendo dar peso alle cose importanti (un buon lavoro sugli assetti piuttosto che un miglior tempo). Leclerc in conferenza ha detto che la Ferrari non ha ancora mostratto tutto il suo potenziale. Ma quanto di metterà a scoprirlo?

Ma la limitazione nelle ore in galleria non bloccherà lo sviluppo della Red Bull?

L’impressione è che Newey abbia già messo in macchina un pacchetto di sviluppo notevole e che tutto sia già programmato. Certo, se Ferrari dovesse fare un grande salto in avanti ed avvicinarsi nell’ultima parte della stagione, la Red Bull potrebbe soffrirne.

Chi c’è dietro a Max?

La Ferrari e poi sullo stesso piano Aston Martin e Mercedes. La battaglia tra Alonso e Hamilton con Russell a fare da terzo incomodo potrebbe valere il podio in diverse occasioni.

Ma la Mercedes è davvero in crisi?

“A giudicare le facce di Hamilton e le parole di Wolff non ci sono dubbi. Tanto che presto le frecce nere dovrebbero prendere forme più similia quelle della Red Bull”

Dobbiamo attenderci qualche sorpresa?

All’inizio della stagione terrei d’occhio le motorizzate Ferrari, Alfa Romeo Sauber e Haas. Potrebbero avere un vantaggio di cavalli importante. Anche se dal punto di vista del pilotaggio non vedo molti guizzi in arrivo. Quattro buoni piloti (anche Zhou è migliorato), ma nessuna stella anche perchè in tre su quattro sono un po’ avanti di età.

E come pilota?

Terrei d’occhio Piastri. Se dovesse riuscire a battere Norris assisteremmo alla nascita di una nuova stella. E’ il baby della stagione. qundo Alonso esordiva lui non era ancora nato.

La coppia Leclerc-Sainz non scoppierà?

Se tutto andrà come si crede con Leclerc davanti a Sainz non ci saranno problemi. Ad un certo punto Vasseur punterebbe tutto su Charles e Carlos dovrebbe fargli da scudiero. Se invece Charles dovesse tardare a capire l’auto mentre Sainz dovesse andare subito a bersaglio non sarebbe facile placare l’arrabbiatura di Charles. Non sarà semplice da gestire. Binotto si è bruciato. Vedremo Vasseur.

Ci sono altre coppie a rischio?

Di sicuro Hamilton e Russell che rapprsentano anche un confronto generazionale. Ma poi anche Lando Norris e Oscar Piastri. E i due galletti di casa Alpine Ocon e Gasly. Sta meglio Red Bull che ha un pilota nettamente leader e uno scudiero gentile, ma abile a portare via punti agli avversari del suo capitano.

Quale sarà la gara dell’anno?

La risposta più semplice: a Las Vegas vedremo ciò che in Formula 1 non abbiamo mai visto (e forse neppure immaginato). L’impressione è che la gara sarà solo un contorbo a tutto quello che stanno preparando.

Rivedremo all’opera Binotto?

Non quest’anno. Fino a settembre si godrà la vita. Poi non mancheranno le proposte. Terrei d’occhio Audi, ma anche Alpine se le cose dovessero andare male quest’anno (De Meo lo nonosce nene e lo stima).

Gioca con TopSpeed Giocate con la Formula Fantasy di TopSpeedBlog

Leggi anche Parla Todt: io la Ferrari, Scumi, Leclerc e Vasseur

oppure Si riparte dal Bahrain: istruzioni per l’uso della prima gara dell’anno