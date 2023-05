Hamilton chiude la porta alla Ferrari: sto firmando con Mercedes

“Chi non vorrebbe Lewis come compagno di squadra, ma sono felice di Sainz”. Charles Leclerc fa il diplomatico. Non apre e non chiude le porte. A chiuderle ci pensa Hamilton che, interrogato dopo di lui, in sintesi dice: “Sono solo peculazioni, il rinnovo conla Mercedes è vicino. La Ferrari non mi ha cercato”. Il Fantamercato chiude qui. Con buona pace degli inglesi e di chi gli è andato dietro.

Lewis Hamilton ha soffocato così le voci che lo volevano in Ferrari con un maxi ingaggio dalla prossima stagione: “Sono solo speculazioni – ha detto in conferenza stampa alla vigilia del Gran premio di Monaco – Il mio staff sta lavorando per arrivare a chiudere la trattativa sul rinnovo e ci siamo. E no, la Ferrari non mi ha cercato. Rispetto al passato sono più rulassato perchè ho un team di persone che lavora per me al rinnovo del contratto e non faccio più tutto da solo”.

“Siamo un team che ha vinto tanto -ha aggiunto – negli ultimi tempi abbiamo preso decisioni sbagliate ma ora stiamo lavorando per crescere. Il team sta facendo tanto per raggiungere questo obiettivo. Il mio staff sta lavorando per arrivare a chiudere la trattativa sul rinnovo”.

La bomba di fantamercatoi diffusa dal Daily Mail si è subito sgonfiata. D’altra parte sembrava farlocca a prima vista. La Ferrari oggi ha bisogno di altro, non di un pilota nuovo.

Sulle voci di mercato è inervenuto anche Vasseur: “Due settimane fa leggevo che Carlos era ormai in Audi, poi ho letto che Charles andrà in Mercedes, allora mi sono detto: bene, resterò solo! Sappiamo tutti che in questa fase della stagione vengono raccontate tante storie. In merito agli ultimi rumors che riguardano Lewis ribadisco che non abbiamo parlato con lui. Credo che ogni singola squadra in questo paddock vorrebbe avere Lewis, sarebbe stupido negare una cosa del genere. Personalmente parlo con Lewis quasi ogni fine settimana di gara e lo faccio da vent’anni. E non voglio smettere di farlo perché ci sono dei media che potrebbero collegare queste chiacchierate a chissà cosa”.

Il team principal ferrarista ha detti di non aver avuto bisogno di parlarne con i suoi piloti: ““Se ogni volta che esce una notizia dovessimo ritrovarci per chiarire… Carlos e Charles non sono venuti a chiarire quanto era stato scritto sul loro conto, e non era necessario che lo facessero. Siamo tutti abituati, sappiamo che ogni settimana vengono riportate delle voci”.

Prima di sentire Lewis, Charles aveva detto: ““Le voci su Hamilton? Cosa mi aspetto da un compagno di squadra? Che sia veloce. Ma Carlo lo è. Però non sono io a dover fare la scelta e vediamo. Lewis incredibile, chiunque sarebbe felice di averlo come compagno perché c’è tanto da imparare. Ma felice di Lewis”. Una conferma ulteriore. Nessyno gli ha detto nulla, ma lui è stato per una volta super diplomatico.

