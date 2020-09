Hamilton: imparerò la lezione e studierò il regolamento

Lewis Hamilton è tornato sulla doppia penalità di Sochi promettendo che studierà il regolamento e sottolineando come si senta umano e quindi fallibile. Ecco la sua Instagram Story:

“Non sempre faccio le cose giuste di fronte alle difficoltà. Potrei non reagire sempre come vorreste quando la tensione si fa alta. Ma io sono solo un essere umano e ci metto la passione in tutto quello che faccio”.

“Sto apprendendo e crescendo ogni giorno: imparerò le lezioni e continuerò a lottare per il passo successivo. Ringrazio a tutti quelli che continuano a supportarmi e che sono pronti a lottare con me. Ci rialzeremo ancora“.

“Immagino che rileggeremo il libro delle regole, cercheremo di capire quali sono le aree nelle quali potremmo raccogliere delle sanzioni anche su aspetti mai verificati in precedenza”.

“Cercheremo di capire i punti controversi per da possibili azioni. Non credo che nessuno abbia mai avuto una penalità come quelle che ho ricevuto, per cui lavoreremo sodo. Ho trascorso stagioni senza penalità, voglio assicurarmi di non dare altre opportunità per intervenire ancora…”.

Un Hamilton decisamente meno arrabbiato di quello che dalla sua monoposto domenica aveva detto: “Stanno cercando di fermarmi, non è vero?“… Ha probabilmente influito il fatto che i commissari gli abbiano restituito i punti sulla patente che in un primo tempo gli avevano tolto….