Hypercar Ferrari, sta arrivando il momento della verità a Sebring

Dopo il prologo dello scorso weekend, ecco la gara, la 1000 chilometri di Sebring. L’operazione Hypercar Ferrari sta per entrare nel vivo e, visto come sta andando in Formula 1, è chiaro che le aspettative per il Wec e la 24 ore di Le Mans salgano a dismisura. Ci si attende tanto dalla squadra di Antonello Coletta, pur sapendo che andrà a scontrarsi con avversari che sono lì da molto più tempo e hanno giorni e giorni di gare (non solo di test) alle spalle. Sarà una sfida tostissima, ma straordinariamente affascinante.

I piloti Ferrari a Le Mans con Giovinazzi. Ecco gli equipaggi della 499P

Il conto alla rovescia è terminato. Un’attesa durata 50 anni sta per finire. Ferrari torna nel WEC, il World Endurance Championship, il Mondiale Endurance a cinquant’anni di distanza dall’ultima apparizione. L’appuntamento con la storia è per venerdì 17 marzo quando la Ferrari 499P debutterà nella 1000 Miglia di Sebring, prima puntata del Campionato 2023 che in estate arrivereà anche a Monza (diretta sky)

Le due Le Mans Hypercar del Cavallino sono affidate agli equipaggi formati da Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, (sulla numero 50) da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi (sulla numero 51). Sei piloti che cominceranno da Sebring la loro avventura, su una pista mitica dove l’asfalto salta via e sembra di correre sulle strade dei rally più che in pista.

Siamo pronti per iniziare questa nuova avventura. È un momento importante per tutti noi, per la Ferrari, i nostri piloti e i tifosi. Le aspettative sono tante, ma siamo consapevoli che non sarà un cammino semplice, in particolare durante le prime corse, e che l’inizio del percorso nella classe Hypercar potrebbe essere in salita. Se riuscissimo a conquistare un podio già a Sebring sarebbe un grande risultato. Antonello Coletta

La gara in Florida aperta dal Prologo della scorsa settimana (le due Ferrari 499P hanno inanellato complessivamente 313 giri, raccogliendo dati preziosi in vista della gara, nonostante il programma della 499P numero 51 sia stato anticipatamente interrotto in seguito ai danni riportati dopo un’uscita di pista al primo giro del turno di domenica) proseguirà questa settimana: mercoledì 15 con due sessioni di prove libere rispettivamente dalle 15.55 e dalle 21.35, giovedì 14 con un turno di libere dalle 16.55 e le qualifiche dalle 00.20 che determineranno la griglia di partenza della 1000 Miglia (8 Ore), al via venerdì 17 dalle 17.