La Fia sta per licenziare Masi… Che cosa c’è dietro…

Questa volta la bomba arriva dall’Austria: la Fia potrebbe lasciare a casa Michael Masi e affidare ad una nuova persona la direzione di corsa. Lo ha detto il segretario generale motor sport della Fia Peter Bayer ad un giornalista tedesco. Non lo ha detto per caso…

“Masi ha fatto un super lavoro – ha detto Bayer a Gerhard Kuntschik – Glielo abbiamo detto, ma c’è anche la possibilità che ci sia un nuovo direttore di gara. Posso solo dare suggerimenti al Consiglio Mondiale, e sicuramente lo includeranno”.

C’è la sensazione che Masi possa essere sacrificato per accontentare la Mercedes e Hamilton (che ancora non si è fatto vivo anche se è stato paparazzato a Los Angeles). Masi ha seguito il regolamento ad Abu Dhabi, ma ha fatto la scelta peggiore che potesse fare. Era chiaro che la sua decisione avrebbe scritto la fine del campionato, lui ha preso la strada di assegnarlo a Verstappen mentre una ripartenza con gomme uguali per tutti sarebbe stata una scelta più azzeccata. Certo cacciare il direttore di corsa ma sostenere che il finale del campionato è stato regolare non sarà facile. Il timore è di far ripartire le polemiche ancira prima del campionato.

Bayer ha detto anche altro:

“Ha sviluppato una pelle relativamente spessa contro gli attacchi ricevuti dai singoli team. Quando lavori alla FIA, devi essere consapevole che stai lavorando per la polizia sportiva”.

“Il poliziotto raramente sta simpatico, così come nella vita quotidiana. Ciò che è diventato insopportabile sono le reazioni sui social media. Nessuno si ferma davanti a nulla, come avete visto con le minacce di morte ricevute dal pilota della Williams Nicholas Latifi”.

“Michael Masi non ha un account sui social media, ma l’ostilità in altri canali lo ha colpito molto. Ho assicurato a Michael il sostegno della federazione nelle nostre discussioni e gli ho fatto sapere che vogliamo continuare a lavorare con lui. Ma ho bisogno anche della sua comprensione, perché dobbiamo affrontare la questione”.

In arrivo si sono certamente delle novità:

“Ci sarà una divisione dei compiti che ha il direttore di gara, che è anche direttore sportivo, della sicurezza e delegato in pista”.

“I boss dei team non potranno più intervenire sui nostri canali. Lo potranno fare i team manager, perché loro devono essere in grado di fare domande”.

“Vogliamo costruire un cuscinetto, con un membro dello staff che prenderà queste richieste. In futuro il direttore di gara potrà concentrarsi sul suo compito e non sarà più distratto”.

“Abbiamo chiesto ai team se il loro volere di non finire le gare in regime di Safety Car è ancora rilevante e tutti hanno risposto in maniera affermativa”.

E’ probabile che la Fia allestisca a sua volta un remote garage in Europa per seguire i gran premi da quella che potrebbe essere definita una Var Room sul modello di quella della nostra Serie A. Un var in F1. In realtà in direzione di gara si fa già tutto questo. Ma è ormai certo che un direttore di corsa da solo non può avere tutto sotto controllo.

Le altre notizie del giorno in F1 parlano del possibile arrivo di motori Volkswagen (Porsche e Audi) in F1: ne avete già letto Qui