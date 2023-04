La fuga dalla Ferrari continua: Mekies all’Alpha Tauri

La notizia del malcontento di Laurent Mekies aveva cominciato a circolare dopo il primo Gran premio. Fred Vasseur l’aveva smentita immediatamente. Neppure due mesi dopo ecco la conferma: Mekies andrà all’Alpha Tauri dove prenderà il posto di Franz Tost come team principal. Un’altra fuga dalla Ferrari di Vasseur che sta continuando a fare piazza pulita dei binottiani.

Mekies, 45 anni, francese di Tours, era arrivato in Ferrari nel 2018. Direttore sportivo, sognava di essere almeno interpellato per prendere il posto di Binotto. Nessuno se lo è filato. Vasseur che pure conosceva da tempo, gli ha ridotto un po’ il ruolo e lui ha cominciato a guardarsi in giro…. Non è caduto male, Diventa Team Principal. Dopo Andrea Stella ecconun altro ex che diventa numero uno.

Lo ha annunciato Alpha Tauri che, con l’obiettivo di garantire stabilità a lungo termine e continuità, ha varato una nuova struttura organizzativa.

L’ex dirigente della FIA Peter Bayer entrerà a far parte del team come amministratore delegato entro la fine dell’anno, mentre Franz Tost lascerà il ruolo di Team Principal alla fine della stagione 2023. Laurent Mekies, attuale Direttore Sportivo della Ferrari, si unirà alla Scuderia AlphaTauri come nuovo Team Principal in data da confermare.

Figura chiave nello sviluppo sia della Scuderia AlphaTauri che della precedente Scuderia Toro Rosso, Franz Tost è entrato a far parte della squadra di Faenza come Team Principal sin dalla sua creazione nel 2005 e ha portato la Toro Rosso alla sua prima vittoria, in casa, al Gran Premio d’Italia 2008. Dopo il rebranding in Scuderia AlphaTauri, Franz ha nuovamente portato il Team alla vittoria nel 2020, vincendo a Monza per la seconda volta.

Con il Team incaricato anche dello sviluppo di giovani piloti per il futuro successo in F1, durante il suo periodo con la scuderia Franz ha anche aiutato a far progredire una generazione di vincitori di gran premi e campioni, tra cui il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel, il due volte campione del mondo Max Verstappen e i vincitori di gare Daniel Ricciardo, Pierre Gasly e Carlos Sainz.

Ricevendo in tal modo il giusto riconoscimento al suo contributo di lunga data al Team e ai suoi piloti, Franz continuerà a lavorare con la Scuderia AlphaTauri in un ruolo di consulenza nel 2024.

Peter Bayer entra a far parte della Scuderia AlphaTauri come CEO dopo aver recentemente operato come Direttore Esecutivo di F1 e Segretario Generale per lo Sport presso la FIA. Peter supervisionerà la direzione strategica del team nell’ambito delle sue sedi a Faenza e nel Regno Unito.

La nomina di Laurent Mekies a Team Principal della Scuderia AlphaTauri riporta l’attuale Direttore Sportivo della Ferrari nel team con cui ha ottenuto molti dei suoi primi successi, prima come ingegnere di pista e infine come ingegnere capo e responsabile delle prestazioni del veicolo. Dopo il suo primo periodo a Faenza, Laurent ha trascorso quattro anni alla FIA come Direttore della Sicurezza e Vice Direttore di Gara, prima di entrare in Ferrari nel 2018.

Con Laurent responsabile delle operazioni quotidiane del team, comprese le operazioni tecniche, di produzione, di supporto e del team di gara e in combinazione con il ruolo strategicamente focalizzato di Peter, creeranno un nuovo e dinamico team di leadership con pari responsabilità.