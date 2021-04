La mia intervista a NewsF1: dalla Ferrari a Hamilton..

Una chiaccherata con i ragazzi di NewsF1 per parlare del via del campionato. Ve la lascio qui tutta da ascoltare. E intanto vi auguro una Buona Pasqua.

In esclusiva su Paddock News F1, Umberto Zapelloni ha analizzato il weekend del Bahrain. Nella prima tappa del mondiale 2021, abbiamo assistito al duello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Il sette volte campione del mondo della Mercedes ha vinto il primo round con astuzia ed una maggiore dose d’esperienza. Il giovane olandese della RB si rifarà, sicuramente, tra qualche settimana in occasione del GP di Imola, fissato per domenica 18 aprile.

Se la Mercedes ha mostrato, però, qualche pecca nel settore centrale del tracciato di Sakhir, la Red Bull Racing è subito apparsa al top ed in grado di lottare fino alla fine per il titolo costruttori.

L’ex direttore della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla categoria regina del motorsport e sulla nuova Ferrari SF21. Riferimenti illuminanti sui team protagonisti della 72ª stagione della storia della Formula 1.

Per noi è sempre un piacere confrontarci con professionisti del calibro di Umberto Zapelloni, in grado di spiegare in modo impeccabile il motorsport. Umberto Zapelloni ha scritto, infatti, Il grandelibro della Formula 1 con Luca DAl Monte (Baldini + CAstoldi); La Storia della Formula 1 in 50 ritratti (Centauria); Ferrari, gli uomini d’oro (Giorgio Nada),“La Rossa e le altre” (Baldini e CAstoldi) con Luca Dal Monte, “Formula Ferrari” (BE) tradotto in molte lingue, “La Storia della Ferrari” e ha curato “L’Enciclopedia della Ferrari” (Rizzoli).