Leclerc: ci vuole furbizia per battere la Red Bull

Il motore non basta. La monoposto neppure. Per battere Max Verstappen ci vuole anche un po’ di furbizia, soprattutto nell’uso del DRS chein Australia entra in gioco quattro volte a giro. Lo racconta Charles Leclerc che però non ne farebbe ancora a meno. 2Il DRS ci vuole ancora, altrimenti non si sorpasserebbe”.

Chi si aspettava di arrivare alla terza gara del Mondiale con la Ferrari in fuga alzi la mano. La Scuderia ha conquistato 78 degli 88 punti a disposizione, guida il Mondiale Costruttori e ha i suoi due uomini davanti a tutti in quello Piloti. Non c’è il rischio di svegliarsi perché non è un sogno. È il frutto di un lavoro partito da lontano, da quando nel luglio del 2020, Mattia Binotto mise mano all’organizzazione del team, sbaraccando la gerarchia orizzontale voluta da Sergio Marchionne.

Due anni dopo se ne raccolgono i risultati. La Ferrari con la SF 75 ha portato in pista una monoposto che onora il nome che porta e a questo punto possiamo dire sarà protagonista della stagione. Da qui a dire che vincerà il Mondiale però ce ne passa, perché presto entreranno in gioco gli sviluppi, perché la concorrenza si chiama Red Bull e almeno fino a Barcellona bisogna tenere una porta aperta al ritorno in gioco della Mercedes.

Il terzo weekend della stagione riporta dopo due anni di assenza la formula 1 in Australia. Melbourne ha ridisegnato la pista di Albert Park (vedi qui) modificando o cancellando delle curve per renderlo decisamente più veloce. Le simulazioni parlano di 5” in meno rispetto al passato. Si tratta di una pista da medio carico in cui la Red Bull potrebbe sfruttare gli stessi assetti che l’hanno fatta volare in Arabia Saudita. Ma anche la gestione delle gomme sarà un elemento fondamentale e qui la Ferrari potrebbe essere avvantaggiata.

“Penso che il vecchio layout della pista ci sarebbe stato più adatto – ha ammesso Leclerc – Ma è così che è ora, cercheremo di massimizzare tutto questo fine settimana come sempre. Speriamo che Imola si adatti un po’ meglio alle nostre caratteristiche”.

Tutto lascia pensare che possa andare in onda la terza puntata della sfida tra Leclerc e Verstappen con quattro zone di DRS ad aggiungere del pepe alla battaglia. Perché diciamolo a chi vorrebbe abolire il DRS: è ancora troppo presto per farlo. I sorpassi sparirebbero. Lo hanno ripetuto un po’ tutti i piloti: senza l’aiuto dell’ala oggi non è ancora possibile attaccare e passare chi ti sta davanti. Magari si potrebbe fare qualche correzione, come bloccarlo nei primi giri dopo una Virtual Safety Car (come si fa con la Safety Car), ma questo è un altro discorso.

“Abbiamo visto nelle ultime due gare la strategia con il DRS e sono abbastanza sicuro che la vedremo ancora di più qui dove praticamente tutti i rettilinei hanno una zona DRS. I sorpassi saranno un tema importante e gareggiare in maniera intelligente farà una grande differenza. Siamo meno veloci delle Red Bull in rettilineo e dobbiamo cercare di giocare in modo furbo”, il pensiero di Leclerc che assicura “Sto spingendo al massimo con tutto quello che posso. E’ una stagione lunga, faticosa, e devo essere al mio 100% dall’inizio alla fine, ne sono consapevole, quindi sto dando davvero tutto”.

Puntate la sveglia. Qualifica alle 9, gara alle 7.