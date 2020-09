Rossi un anno ancora, poi si vedrà. Ma intanto prepara la zampata…

Un anno ancora e poi si vedrà. Il segreto meno segreto del paddock, il contratto di Valentino Rossi con la Yamaha Petronas adesso è ufficiale. Lo ha formato e ufficializzato nel paddock di Barcellona dove poi ha agguantato la terza fila dietro a Morbidelli e Quartararo con le Yamaha fin quella che sarà la sua squadra nel 2021.

“Sono molto felice di continuare a correre nel 2021 e di farlo con Petronas Yamaha Sepang Racing. Ho riflettuto molto prima di prendere questa decisione, perché la sfida si fa sempre più calda. Per essere al top in MotoGP bisogna lavorare molto e duramente, allenarsi ogni giorno e condurre una vita da atleta, ma mi piace ancora e voglio ancora correre”.

“Nella prima metà dell’anno ho fatto la mia scelta e ho parlato con la Yamaha, che è d’accordo con me. Mi hanno detto che, anche se non c’era posto per me nel Factory Team, la moto ufficiale ed il supporto della Casa erano garantiti”

“Sono molto felice di passare alla Petronas Yamaha SRT. Sono giovani, ma hanno già dimostrato di essere un top team. Sono molto seri e ben organizzati. Per quest’anno ho cambiato il mio capo tecnico. Sono molto felice di David e penso che non abbiamo ancora raggiunto il massimo. Questo è uno dei motivi per cui ho scelto di continuare, perché l’atmosfera del team è qualcosa che mi piace molto”.

“Sarà bello avere Franco come compagno di squadra, visto che è un pilota dell’Academy. Penso che possiamo lavorare bene insieme e fare delle cose belle”.