Tronchetti: “Todt in Ferrari? Chiunque lo vorrebbe al suo fianco”

“E’ stata una pagina di storia, abbiamo avuto il privilegio di assistere a qualcosa di irripetibile. E’ stata una stagione meravigliosa, con situazioni altalenanti. Per chiunque ami lo sport in generale, rimarrà negli occhi per sempre. E’ la stagione più bella degli ultimi dieci anni”. Così Marco Tronchetti Provera, all’indomani della conclusione del Mondiale di Formula 1 che ha visto, dopo una serie di colpi di scena, il trionfo di Max Verstappen su Lewis Hamilton. “I due sono di una grandezza che richiama la storia e il futuro, c’è qualcosa di speciale in entrambi, la passione”, ha spiegato ai microfoni di La Politica nel Pallone su Gr Parlamento. “Sono tutti ragazzi che vengono dai go kart, da storie difficili, arrivano e mantengono questa passione. Siamo fortunati ad assistere queste sfide”, ha aggiunto. “Hamilton è perfetto, sbaglia pochissimo. Max è un giovane che ha le capacità dei videogiochi, a volte fa cose inaspettate. Ma Hamilton nonostante il gap generazionale riesce ad essere lì. Di fatto ieri aveva vinto, poi è andata come andata, ma sono due grandissimi vincitori di questo campionato”, ha sottolineato Tronchetti.

