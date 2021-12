Todt all’Equipe: non escludo nuovi impegni. Non esclude il ritorno in Ferrari

Jean Todt lascia la Fia dopo una dozzina d’anni e tre mandati da presidente. Dal suo ufficio alle Nazioni Unite a Ginevra, dove svolge il suo ruolo di ambasciatore per la sicurezza stradale dal 2015, ha parlato con l’Equipe. Ha parlato di Ferrari ovviamente. Non negando la possibilità di un ritorno a casa… Vedremo.

«La mia passione per l’auto, è nata grazie al vostro giornale. Leggevo molto l’Equipe. Un giorno sono andato a Montlhéry e ho visto il vostro giornalista in una macchina, Johnny Rives. Era una star, non ho potuto avvicinarmi».

Cosa farà dopo?

«Essere ambasciatore per la sicurezza stradale presso le Nazioni Unite è un ruolo mostruoso. Lavorare con 193 paesi è estremamente importante e avvincente. Conoscete il numero di morti e feriti sulla strada tra i giovani. Ci sostengono anche il CIO, la UEFA, la federazione di atletica leggera. Nella mia carriera automobilistica ho avuto diversi successi, a un certo punto si deve restituire qualcosa. Non è escluso che io abbia altri impegni, purché io sia un valore aggiunto e che la cosa mi piaccia».

Potremmo rivederla di nuovo nel circus automobilistico?

«Perché no (sorride)».

Perché no in Ferrari?

«Per ora sono parole. Fino a quando non diventa realtà. Dobbiamo essere realisti. Il mio impegno per la sicurezza stradale con le Nazioni Unite è capitale. Ma non chiudo la porta ad altre opportunità, purché compatibili con ciò che già faccio».

Il successore di Todt è l’emiro…

L’ex pilota di rally, Mohammed ben Sulayem, 60 anni, è il primo non europeo a diventare presidente Fia. Finora vicepresidente della Fia per la regione del Medio Oriente, è stato eletto con il 61,62% dei voti, contro il 36,62% del suo unico avversario, il britannico Graham Stoker, 69 anni, vicepresidente dello sport della FIA (1,76% di astensione)

vedi anche Binotto dà il benvenuto a Todt in Ferrari: “Un onore lavorare con lui. Ho tanto da imparare”. Pro e contro…

e Tronchetti: “Todt in Ferrari? Chiunque lo vorrebbe al suo fianco”

eLa bomba del Corsera: Todt sta tornando in Ferrari